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6 минут назад

Правда ли, что нельзя есть больше 3 яиц в день

Мира Маркина
Людмила Микитюкэксперт

Существует распространенное мнение, что за день человеку нельзя съедать больше трех яиц. Спросили диетолога-нутрициолога Людмилу Микитюк, так ли это на самом деле.

Правда ли, что нельзя есть больше 3 яиц в день
Фото: pxhere.compxhere.com
Яйцо — это 13% белка и 12% жира, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. Польза яиц не зависит от цвета скорлупы: цвет зависит только от породы курицы, поэтому ценность коричневого и белого яиц будет одинакова. Окраска желтка говорит, чем питалась курица: чем он ярче, тем больше каратиноидов, которые превращаются в организме в витамин А.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог
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В куриных яйцах содержатся:

  • Витамин А
  • Фолиевая кислота
  • Витамин B5, В12, В2
  • Фосфор
  • Селен
  • Цинк

По словам диетолога Людмилы Микитюк, регулярное употребление нормы яиц приводит к:

  • увеличению мышечной массы
  • укреплению костей
  • сохранению целостности тканей
  • поддержанию функции мозга
  • снижению кровяного давления
  • предотвращению появления катаракты и улучшению зрение
  • поддержанию работоспособности печени
  • борьбе с лишним весом
  • уменьшению отложения холестериновых образований на стенках сосудов.

Рекомендуется съедать одно-два куриных яйца в день на завтрак - это считается нормой.

Если вы активно занимаетесь спортом, то количество яиц в день можно увеличить, так как это легко усваиваемый белок, в этом случает разрешается употреблять до 5-6 и более яиц в день.

Для обычного человека, не спортсмена, слишком частое употребление яиц в течение длительного времени может нарушить работу почек, печени или поджелудочной железы, особенно у людей с заболеваниями этих органов.

Если ваш анализ крови показывает повышение холестерина, ешьте по одному яйцу не более 2-3 раз в неделю. Рекомендуемое количество холестерина для организма — 300 миллиграммов в сутки. В одном яйце его может быть 200–275 миллиграммов.

Помните, что яйцо может быть аллергеном, так же как клубника или орехи. Его не рекомендуют тем, у кого холестерин сам по себе сильно повышен — тогда желток нужно употреблять с осторожностью. Среди противопоказаний — панкреатит, проблемы с печенью и желчным пузырем и иногда гастрит.
Людмила Микитюк
Людмила МикитюкДиетолог-нутрициолог
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