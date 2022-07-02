Правда ли, что нельзя есть больше 3 яиц в день

Если ваш анализ крови показывает повышение холестерина, ешьте по одному яйцу не более 2-3 раз в неделю. Рекомендуемое количество холестерина для организма — 300 миллиграммов в сутки. В одном яйце его может быть 200–275 миллиграммов.



Помните, что яйцо может быть аллергеном, так же как клубника или орехи. Его не рекомендуют тем, у кого холестерин сам по себе сильно повышен — тогда желток нужно употреблять с осторожностью. Среди противопоказаний — панкреатит, проблемы с печенью и желчным пузырем и иногда гастрит.