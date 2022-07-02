Правда ли, что нельзя есть больше 3 яиц в день

Яйцо — это 13% белка и 12% жира, кальций, фосфор и целый комплекс витаминов. Польза яиц не зависит от цвета скорлупы: цвет зависит только от породы курицы, поэтому ценность коричневого и белого яиц будет одинакова. Окраска желтка говорит, чем питалась курица: чем он ярче, тем больше каратиноидов, которые превращаются в организме в витамин А.
По словам диетолога Людмилы Микитюк, регулярное употребление нормы яиц приводит к:
увеличению мышечной массы
укреплению костей
сохранению целостности тканей
поддержанию функции мозга
снижению кровяного давления
предотвращению появления катаракты и улучшению зрение
поддержанию работоспособности печени
борьбе с лишним весом
уменьшению отложения холестериновых образований на стенках сосудов.
Рекомендуется съедать одно-два куриных яйца в день на завтрак - это считается нормой.
Если вы активно занимаетесь спортом, то количество яиц в день можно увеличить, так как это легко усваиваемый белок, в этом случает разрешается употреблять до 5-6 и более яиц в день.
Для обычного человека, не спортсмена, слишком частое употребление яиц в течение длительного времени может нарушить работу почек, печени или поджелудочной железы, особенно у людей с заболеваниями этих органов.
Если ваш анализ крови показывает повышение холестерина, ешьте по одному яйцу не более 2-3 раз в неделю. Рекомендуемое количество холестерина для организма — 300 миллиграммов в сутки. В одном яйце его может быть 200–275 миллиграммов.
Помните, что яйцо может быть аллергеном, так же как клубника или орехи. Его не рекомендуют тем, у кого холестерин сам по себе сильно повышен — тогда желток нужно употреблять с осторожностью. Среди противопоказаний — панкреатит, проблемы с печенью и желчным пузырем и иногда гастрит.