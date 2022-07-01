С плохой микрофлорой богатым не станешь

Известно, что в нашем кишечнике живут миллиарды разнообразных микробов. Большинство этих микроорганизмов защищает нас от болезней, помогает переваривать пищу, однако у людей с небольшим заработком они выполняют свою работу гораздо хуже.

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ПОЧЕМУ ТАК И НА ЧТО ВЛИЯЕТ?

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Состав микробиоты богатых людей оказался намного разнообразнее, чем у их менее обеспеченных сограждан. Это объясняется тем, что разным микробам в нашем кишечнике нужно разное питание: одни любят сахар и дрожжи, другие — клетчатку, третьи — жир, четвертые — белок. Состоятельные люди без проблем могут позволить себе и красную рыбу, и разные виды мяса, и свежие фрукты-овощи в любое время года. А вот бедные сидят в основном на макаронах и полуфабрикатах, оттого и состав микробиоты у них скудный. Иммунная система человека, а значит, и его здоровье напрямую зависят от состава микрофлоры кишечника. Поэтому бедные люди болеют чаще и дольше и, как следствие, стареют раньше и живут меньше.

Самое страшное, что эта «кишечная бедность» может передаваться по наследству и даже влиять на судьбы будущих поколений. Ведь изначально микробиоту младенец получает от матери. И от его питания в первые годы жизни будет зависеть состав микрофлоры человека и его здоровье в будущем. Рожденные в небогатых семьях дети с самого начала питаются дешевыми продуктами. Впоследствии у них развивается слабая микрофлора, которая не может обеспечить их достаточной силой и защитой от заболеваний. Часто это приводит к тому, что ребенок не может достичь большого успеха в жизни и его детям тоже приходится жить в плохих условиях.

Ученые заключают, что в результате некоторые люди автоматически — самим фактом своего рождения и развития в обеспеченной семье — получают доступ к лучшей микрофлоре, а с нею и ко всем ее преимуществам.

Исследование ученых Калифорнийского университета доказало, что некоторые группы кишечных бактерий могут влиять также на лень и, наоборот, на тягу человека к спорту.

Сейчас ученые работают над выделением особой группы бактерий для создания биодобавки для спортсменов. Но и далеким от спорта людям подселить к себе такие полезные бактерии не помешает. Глядишь, меньше времени станут уделять дивану и телевизору и больше — пробежкам вокруг стадиона.

КАК БАКТЕРИИ ВЛИЯЮТ НА СТРЕСС И КРЕАТИВНОСТЬ?

Японцы провели эксперимент на студентах, сдававших сессию. Одной группе студентов давали кефир каждый день, а другой не давали. Выяснилось, что студенты, регулярно употреблявшие кефир с кисломолочными бактериями Lactobacillus casei Shirota, лучше справлялись с волнением и стрессом, проявляли больше находчивости на экзаменах и в результате успешнее сдали сессию.

Новые методы нормализации микрофлоры ученые планируют применять и против болезней, до сих пор считавшихся неизлечимыми. Например, аутизм у детей. Бактерии Lactobacillus reuteri в кишечнике регулируют социальное поведение, их нехватка способствует развитию аутизма. Подселив эти полезные бактерии в кишечник ребенка, можно значительно улучшить его состояние.

КАК ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ?

Старайтесь питаться более разнообразно, употребляйте как можно больше самых разных овощей, благо сейчас лето и овощи подешевели.

В помощь полезным бактериям в кишечнике также пробиотики и пребиотики. Чем они отличаются? Пробиотики — это и есть полезные бактерии. Они содержатся в квашеной капусте, соленых огурцах, хлебе на закваске, соевом соусе и другой еде. Но больше всего их в кисломолочных продуктах — в кефире, йогурте, сметане и сыре.

Пребиотики — это олигосахариды и инулин, которые являются едой для полезных бактерий. Помимо овощей, пребиотики содержатся в цикории, овсянке, чесноке, луке, топинамбуре, яблоках, бананах, иногда их добавляют в готовые кисломолочные продукты.