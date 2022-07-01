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1 час назад

Стала известна идеальная продолжительность сна для здоровья сердца

Lenta.ru

В Американской кардиологической ассоциации пересмотрели требования к продолжительности сна. Ученые назвали идеальное количество ночного отдыха для здоровья сердца и организма в целом, сообщает EurekAlert!

Названа идеальная продолжительность сна для здоровья сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кардиологи рекомендуют взрослым спать семь-девять часов, подросткам — восемь-десять часов, детям от шести до 12 лет — 9-12 часов, а детям до пяти лет — до 16 часов. Также, по словам специалистов, важно соблюдать циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Уточняется, что отклонения от них могут негативно сказываться на организме.

«Сон влияет на общее состояние здоровья, а люди со здоровым режимом сна лучше справляются с такими факторами риска для сердца, как лишний вес, высокое давление или риск развития диабета второго типа»,

— сообщил президент Американской кардиологической ассоциации Дональд M. Ллойд-Джонс.

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