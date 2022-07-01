Названа идеальная продолжительность сна для здоровья сердца

В Американской кардиологической ассоциации пересмотрели требования к продолжительности сна. Ученые назвали идеальное количество ночного отдыха для здоровья сердца и организма в целом, сообщает EurekAlert!

Кардиологи рекомендуют взрослым спать семь-девять часов, подросткам — восемь-десять часов, детям от шести до 12 лет — 9-12 часов, а детям до пяти лет — до 16 часов. Также, по словам специалистов, важно соблюдать циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Уточняется, что отклонения от них могут негативно сказываться на организме.