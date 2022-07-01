3 опасности, которые могут испортить вам отдых и здоровье

Сезон отпусков в самом разгаре. О поездке к морю мечтает едва ли не каждый. Но всегда ли летние путешествия приносят нашему организму пользу? Может ли летний отдых навредить здоровью? Разбираемся вместе с экспертом.

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Рассказывает, какие опасности могут поджидать на отдыхе Ирина Юзуп, к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf.

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Джетлаг и циркадные ритмы

Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются путешественники – джетлаг. Это состояние возникает, когда человек перемещается в страну с другим часовым поясом.

Во время путешествия на автомобиле или корабле организм перестраивается плавно, что практически невозможно при перелете. Когда человек улетает за несколько часовых поясов от дома, он оказывается в месте, где смена дня и ночи происходит иначе (раньше или позже). Организм перестает понимать, в какое время ему нужно начинать «хотеть» спать.

Основной симптом джетлага – расстройство сна (бессонница или излишняя сонливость). Это явление может сопровождаться физической усталостью, отсутствием аппетита, снижением работоспособности, учащением мочеиспускания ночью, а также расстройствами ЖКТ.

Циркадные ритмы ответственны не только за чередование сна и бодрствования. Почки и ЖКТ днем и ночью работают по-разному. Этим и объясняются столь разноплановые симптомы. Организм вынужден тратить силы на адаптацию к новому графику, из-за чего может снизиться иммунитет, сбиться гормональный фон и даже ослабеть тонус мышц.

Состояние приходит в норму примерно через три дня. Однако организму нужна еще минимум неделя, чтобы привести внутренние процессы в порядок. Больше всего от джетлага страдает гормональная система, что объясняет набор лишнего веса за время отпуска.

Избежать джетлага почти невозможно, но минимизировать его влияние на организм вполне реально. После перелёта не стоит сразу отправляться спать, лучше постараться подстроиться под новый часовой пояс. Можно прогуляться, немного размяться. Улучшить состояние поможет йога и другие физические упражнения. Во время перелёта нужно пить больше воды, уровень жидкости в организме непосредственно влияет на циркадные ритмы.

Проблемы с щитовидной железой

Во время перелетов страдает и щитовидная железа. Чтобы перестроиться с «летнего» режима на «зимний» ей необходимо минимум шесть месяцев. За это время она успевает сузить или развить систему кровеносных сосудов, сократить или увеличить поток гормонов к каждой клетке в нашем организме.

Если в вашем городе -20, и вы прилетаете на юг в +30, щитовидная железа пребывает в панике и за каких-то 1,5-2 часа успевает сделать то, что обычно делает за пять-шесть месяцев. За время отпуска она восстанавливает свою работу. Но наступает время возвращаться домой, и ей нужно снова перестраиваться. Такие бесконтрольные изменения провоцируют развитие тиреопатологий.

Среди «минусов» путешествий в жаркие страны – повышенное ультрафиолетовое излучение. Щитовидная железа особенно чувствительна к любым излучениям, включая и солнечные лучи. Этот орган завешивают барьерным материалом даже при выполнении стоматологического рентгена. При получении внезапной большой дозы солнечной радиации, человек оказывается в группе риска развития эндокринных патологий.

Заболевания кожи

Солнце и соленая вода не пойдут на пользу при обострении атопического дерматита, экземы, рецидивирующего герпеса. Они будут дополнительными раздражителями и могут усугубить течение болезни. Не стоит долго находиться под солнцем, если на коже много родинок.

Бронхолегочные заболевания

Отдых у моря полезен при болезнях бронхолегочной системы, но только если это не местность с субтропическим климатом. При хронических заболеваниях дыхательной системы повышенная влажность воздуха противопоказана.

Гинекологические заболевания

Смена климата и часовых поясов негативно сказывается на гормональном фоне. Отдых на море может спровоцировать стремительное развитие заболеваний, которые находились до этого на ранней стадии.

Варикозное расширение вен

Само по себе плавание стимулирует кровообращение в сосудах нижних конечностей, предупреждает застои. Однако при варикозе купание в море в жару противопоказано. Жаркая погода негативно влияет на состояние сосудов, провоцирует образование отеков. Особенно опасны при варикозном расширении вен перелеты.

Лучше выбирать курорты, до которых можно добраться самолетом за три-четыре часа. Необходимо взять с собой препараты, которые вы принимаете регулярно по назначению врача и компрессионный трикотаж. Во время пребывания на курорте необходимо пить не менее 2-2,5 л воды в день, убрать из рациона кофе, алкоголь и крепкий чай.

Гипертония

Жара, повышенные влажность воздуха и атмосферное давление, перепады температуры на улице и в помещениях, где установлены кондиционеры – настоящие испытания для сердца и сосудов. Гипертоникам необходимо выбирать для отдыха регионы с привычными климатическими условиями. На море лучше лететь в бархатный сезон, избегая нахождения под солнцем в период с 11 до 16 часов.

Риск аллергии

В последнее время увеличилось количество случаев так называемой аллергии на солнце – фотодерматита. Солнечные лучи сами по себе не являются аллергенами. Однако они способствуют накоплению в тканях соединений, вызывающих аллергию. Причина фотодерматита – повышение чувствительности кожного покрова при попадании на него лучей солнца. Под действием УФ-лучей развивается фотохимическая реакция, изменяющая структуру веществ, находящихся в толще кожи. Эти измененные соединения и увеличивают ее чувствительность.

Такая аллергическая реакция может проявиться местными симптомами: отеками, сыпью по всему телу, сильным жжением, шелушением кожи, волдырями, которые заполняет вода или гной. В числе общих симптомов: повышение температуры тела, головокружение, слабость.

Есть мнение, что морской климат благотворно сказывается на здоровье аллергиков, и это действительно так. Главное – выбрать безопасную среду, где минимум аллергенов, и обязательно учитывать климатические условия. В начале лета во многих городах-курортах начинается цветение растений, пыльца которых может вызывать приступы аллергии.