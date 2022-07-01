Ученые доказали пользу дневного сна для взрослых

Даже короткий дневной сон несет пользу: освежает, снимает общую сонливость и восстанавливает силы. Кроме того, польза дневного сна заключается в нейтрализации гормона стресса и восстановлении режима сна. Кому дневной сон точно пойдет на пользу, читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Британские исследователи доказали, что даже 30 минут дневного сна могут принести организму серьезную пользу, дневной сон улучшает память и концентрацию, снимает раздражение и повышает настроение. Кроме того, он полезен для гипертоников.

"Сон в полдень снижает уровень артериального давления в той же степени, что и другие изменения в образе жизни. Например, сокращение потребления соли и алкоголя может снизить уровень артериального давления на 3–5 мм рт. ст. Таким же эффектом обладает и дневной сон",

— Манолис Каллистратос, врач-кардиолог.