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1 час назад

Ученые доказали пользу дневного сна для взрослых

Letidor.ru

Даже короткий дневной сон несет пользу: освежает, снимает общую сонливость и восстанавливает силы. Кроме того, польза дневного сна заключается в нейтрализации гормона стресса и восстановлении режима сна. Кому дневной сон точно пойдет на пользу, читайте в нашей новости.

Ученые доказали пользу дневного сна для взрослых
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Британские исследователи доказали, что даже 30 минут дневного сна могут принести организму серьезную пользу, дневной сон улучшает память и концентрацию, снимает раздражение и повышает настроение. Кроме того, он полезен для гипертоников.

"Сон в полдень снижает уровень артериального давления в той же степени, что и другие изменения в образе жизни. Например, сокращение потребления соли и алкоголя может снизить уровень артериального давления на 3–5 мм рт. ст. Таким же эффектом обладает и дневной сон",

— Манолис Каллистратос, врач-кардиолог.

Если гипертоники будут спать днем, то давление будет понижаться, следовательно, значительно снижается риск сердечно-сосудистых катастроф. Так, например, шанс заполучить сердечный приступ уменьшается на целых 10%.

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