3 упражнения для улучшения вестибулярного аппарата

Такие тренировки позволят лучше ориентироваться в пространстве.
Как развить вестибулярный аппарат? Рассказываем вместе с тренером.
Чаще всего вестибулярный аппарат упоминают, когда речь идёт о способности соединять информацию о положении и движении тела, поступающую из разных источников, и адекватно на неё реагировать. Проще говоря, удерживать равновесие, согласовывать движения, сохраняя необходимую позу или меняя её в соответствии с задачей.
Развитие вестибулярного аппарата начинается сразу после рождения ребёнка: когда его берут на руки, носят, качают, укладывают и поворачивают — все движения воспринимаются чувствительными клетками вестибулярного органа, и его сигналы в головной мозг обрабатываются совместно с информацией, поступающей от органов зрения и осязания.
Дальнейшая тренировка происходит в ходе нормального развития, когда ребёнок начинает двигаться самостоятельно, особенно на этапе освоения ходьбы — это связано с важнейшими навыками поддержания равновесия в покое и в движении.
Тренировка вестибулярного аппарата пригодится и в спортивных занятиях, особенно в играх и единоборствах, и в профессиях, связанных с транспортом. Однако в реальной жизни идеальный сценарий реализуется не всегда: болезни, травмы, особенности воспитания и социальной среды часто оставляют ребёнка без должной физической активности. В результате уже во взрослом возрасте люди плохо переносят движение со сменой скорости и направления, резкие повороты головы, мелькание объектов перед глазами и разнообразные виды рассогласования информации от разных органов чувств.
Развитие вестибулярного аппарата во взрослом состоянии строится по тем же принципам, что и любая другая физическая тренировка:
Для развития вестибулярного аппарата подойдут любые упражнения, в которых нужно менять положение головы, а также ловить и удерживать равновесие.
Если вы хотите проверить координацию, помогут несколько упражнений. Рассказали о них в материале ниже.
Техника выполнения
Техника выполнения
Постепенно упражнения можно усложнять. Например, выполнять, стоя на одной ноге или закрыв глаза. Поначалу даже 30 секунд с закрытыми глазами кажутся сложными, затем равновесие с закрытыми глазами можно держать и на одной ноге и дополнять его движениями свободной ноги и рук.
Техника выполнения
Это упражнение позволяет совершенствовать чувство равновесия в движении и улучшать координацию. Можно разуться и положить на пол тонкую верёвочку, тогда ходить босиком наощупь станет более увлекательным упражнением.
Прогресс в тренировках может быть бесконечным: освоив что-то на одной ноге, потом с закрытыми глазами, можно перенести упражнение на неустойчивую опору, полусферу BOSU или балансировочную подушку, баланс-борд. Дальше можно идти в акробатический зал или на батут, осваивать хождение по канату.
Скорость адаптационных изменений может сильно различаться у разных людей. Кому-то достаточно двух тренировок, чтобы уверенно встать на баланс-борд, а кто-то тратит две недели ежедневных усилий, осваивая равновесие на одной ноге.
Как бы то ни было, регулярные тренировки, начиная с самых простых упражнений, обязательно принесут результат. Как правило, прогресс можно увидеть уже через пару недель занятий, главное — регулярность и постепенность.