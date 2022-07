Названы тайно повышающие холестерин пищевые привычки

Курение, лишний вес и недостаток физических упражнений являются очевидными факторами, способствующими резкому повышению холестерина, сказали врачи-диетологи Рэйчел Файн, Бет Хоукс и Триста Бест. Однако в беседе с изданием Eat This, Not That! они также перечислили пять пищевых привычек, тайно повышающих его уровень.