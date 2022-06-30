Беззвучный режим на смартфоне оказался вреден для психики

Беззвучный режим на смартфоне усиливает стресс и тревожность, установили ученые из Университета штата Пенсильвания в США. Статья опубликована в Computers in Human Behavior, сообщает Здоровье.Mail.

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Постоянные звуки на смартфоне могут раздражать, поэтому многие предпочитают пользоваться устройством в беззвучном режиме.

Чтобы выяснить, эффективно ли это для психики, ученые провели эксперимент с участием 138 добровольцев. Часть из них четыре дня пользовалась телефоном в режиме вибрации, часть полностью отключила уведомления. У остальных из звуковых оповещений остались только звонки.

Перед началом эксперимента участники прошли тестирование на FOMO (fear of missing out). Так называют связанное с соцсетями состояние повышенной тревожности, при котором человек боится пропустить для себя что-то важное.

Выяснилось, что участники со смартфонами в беззвучном режиме больше времени проводили в соцсетяхи чаще проверяли телефон.

Чем сильнее проявлялся эффект FOMO, тем больше он проводил время за беззвучными смартфоном и тем выше были уровни стресса и тревожности, говорится в статье.

По словам ученых, рекомендация выключить звуки на смартфоне, чтобы избавиться от зависимости от гаджета, для некоторых людей просто не работает. При наличии FOMO человек будет чаще хвататься за телефон, поскольку ему будет казаться, что он пропускает важные уведомления.