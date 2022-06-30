Как правильно пользоваться наушниками, чтобы не оглохнуть

Врач оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о том, как безопасно слушать музыку в наушниках, чтобы не навредить себе и сохранить острый слух как можно дольше.
— Если вы мы говорим про громкую музыку в течение долгого времени, то она плохо воздействует на слуховой нерв. Не нужно думать, что у нас уши как у слона, а внутреннее ухо где-то глубоко. Эра глухих появилась тогда, когда появились массовые наушники. В транспорте мы хотим себя ограничить от окружающей среды при помощи наушников, иногда перекрывая их громкостью шум вагона метро. А ехать минут 40. Вот и получаем потом сенсоневральную тугоухость с подросткового возраста,
— объяснил врач в новом выпуске на YouTube-канале GoB Channel.
В результате длительного использования наушников у человека к 40 годам могут возникнуть серьезные проблемы: он начинает недослышать, а в ушах появляется шум. Чтобы этого избежать, по словам врача, нужно сделать выбор: слушать громко или сейчас, или потише, но дольше.
— Безопасно слушать наушники дважды в день не более 30 минут за раз не на максимальной громкости. Это даст возможность и послушать любимую музыку, и обезопасить себя,
— объяснил доктор.