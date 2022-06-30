Как правильно пользоваться наушниками, чтобы не оглохнуть

— Если вы мы говорим про громкую музыку в течение долгого времени, то она плохо воздействует на слуховой нерв. Не нужно думать, что у нас уши как у слона, а внутреннее ухо где-то глубоко. Эра глухих появилась тогда, когда появились массовые наушники. В транспорте мы хотим себя ограничить от окружающей среды при помощи наушников, иногда перекрывая их громкостью шум вагона метро. А ехать минут 40. Вот и получаем потом сенсоневральную тугоухость с подросткового возраста,