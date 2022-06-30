Врач назвал увеличивающий продолжительность жизни фактор

«Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, — [ то есть] все, что запечено, все, что приготовлено. И еще вдобавок консервированное мясо»,

Как объяснил иммунолог, при употреблении переработанного мяса у человека увеличивается артериальное давление, так как эта группа продуктов содержит большое количество соли. Иммунолог отметил, что следствием злоупотребления колбасами и сосисками может стать артериальная гипертензия, или гипертония (хроническое заболевание, характерным признаком которого является повышенное давление — прим. «Ленты.ру»).

По словам Продеуса, у тех, кто ест более 50 граммов переработанного мяса в сутки, риск возникновения рака толстого кишечника на 18 процентов выше, чем у людей, которые не употребляют эту группу продуктов. Еще одним опасным последствием частого употребления колбас и сосисок является развитие подагры — заболевания, возникающего из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме, добавил врач.