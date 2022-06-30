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45 минут назад

Врач назвал увеличивающий продолжительность жизни фактор

Lenta.ru

Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал фактор, который увеличивает продолжительность жизни. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Врач назвал увеличивающий продолжительность жизни фактор
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Продеус заявил, что отказ от переработанного мяса помогает продлить срок жизни.

«Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, — [ то есть] все, что запечено, все, что приготовлено. И еще вдобавок консервированное мясо»,

— рассказал специалист.

Как объяснил иммунолог, при употреблении переработанного мяса у человека увеличивается артериальное давление, так как эта группа продуктов содержит большое количество соли. Иммунолог отметил, что следствием злоупотребления колбасами и сосисками может стать артериальная гипертензия, или гипертония (хроническое заболевание, характерным признаком которого является повышенное давление — прим. «Ленты.ру»).

По словам Продеуса, у тех, кто ест более 50 граммов переработанного мяса в сутки, риск возникновения рака толстого кишечника на 18 процентов выше, чем у людей, которые не употребляют эту группу продуктов. Еще одним опасным последствием частого употребления колбас и сосисок является развитие подагры — заболевания, возникающего из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме, добавил врач.

«Люди [с подагрой] испытывают тяжелейшие болевые синдромы»,

— подчеркнул он.

ЗОЖ,Андрей Продеус,Первый канал,
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