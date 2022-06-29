Сколько должна весить идеальная женщина или мужчина

Одержимость собственной внешностью может привести к проблемам со здоровьем.

У каждого человека свои идеалы красоты. Одни придерживаются мнения, что идеальные параметры женского тела – 90-60-90, другие стремятся к патологической худобе, а третьи любят и принимают себя в весе более 100 кг. Кто прав?

Видео дня

Сколько должен весить здоровый человек

Основная причина недостаточной или избыточной массы тела — неправильный рацион питания и отсутствие физической активности. Существует такое понятие, как индекс массы тела (ИМТ) – это соотношение веса и роста человека, которое рассчитывается как вес (кг)/рост (м2). По результатам расчёта можно оценить, насколько вес является недостаточным, избыточным или соответствует норме. Например, для девушки ростом 172 см и весом 66 кг данный индекс составляет 22.6 кг/м2 и находится в пределах нормы до достижения веса 74 кг. Однако не стоит полностью ориентироваться на этот показатель.

Индекс массы тела в пределах 22–24 кг/м2 считается нормальным показателем, но некоторые люди при таком значении ИМТ имеют большую жировую массу и низкую мышечную. Также у людей с хорошо развитой мышечной массой и при отсутствии избыточного веса ИМТ может составлять 29–31 кг/ м² и выше, которые обычно соответствуют ожирению.

С помощью ИМТ можно определить повышенные или пониженные значения массы тела, но за счёт какого компонента тела произошли такие изменения, метод не демонстрирует. Для того чтобы получить более точные данные о составе своего тела, следует пройти биоимпедансный анализ, который позволяет более детально оценить базовые параметры тела.

Биоимпедансный анализ состава тела – это анализ, на основе которого рассчитываются базовая скорость обмена веществ, количество жировой, мышечной и скелетной массы, общее содержание жидкости в организме и соотношение этих показателей для выявления первостепенных причин нарушения обмена веществ.

Стоит помнить, что у каждого человека свой идеальный вес. Самое главное – это полюбить себя и быть здоровым. Для этого необходимо правильно питаться, вести активный образ жизни и придерживаться правильного режима дня (например, ложиться спать до 23:00).

Почему не стоит стремиться к общепринятым стандартам красоты

Большая часть людей не принимает свою естественную красоту и постоянно стремится что-то изменить в себе. Эталоны красоты диктуют представители шоу-бизнеса, кино, средства массовой информации. Но такая красота не «здорова».

Под давлением общественного мнения все женщины, от мала до велика, изнуряют себя голодом и многократно проводят пластические операции. Не стоит стремиться стать точной копией идеала. Иногда одержимость собственной внешностью может привести к нарушению питания, психического состояния и болезням.

О последствиях голодания читайте в этом материале.

Для того чтобы достичь своего идеального веса, необходимо придерживаться следующих принципов: