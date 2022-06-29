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4 минуты назад

Что делать при укусе клеща

RT на русском

Врач-инфекционист, к.м.н. Андрей Поздняков рассказал, что необходимо сделать в случае укуса клеща.

Что делать при укусе клеща
Фото: unsplashunsplash

«После укуса клеща необходимо обследовать. Необязательно живого, можно и мёртвого: нужна голова и хотя бы 2/3 туловища. В голове в слюнных железах можно обнаружить вирус клещевого энцефалита, если он есть, в желудке — боррелии и т.д. Клеща лучше привезти в лабораторию в течение суток, максимум — в течение трёх»,

— уточнил Поздняков в разговоре с «Газетой.Ru».

Такая мера поможет выяснить, какие инфекции клещ мог передать человеку.

Поздняков добавил, что от боррелиоза и других инфекций есть эффективное лечение, но его нужно начать в течение первых четырёх суток после укуса.

ЗОЖ,Андрей Поздняков,
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