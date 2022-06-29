Что делать при укусе клеща

«После укуса клеща необходимо обследовать. Необязательно живого, можно и мёртвого: нужна голова и хотя бы 2/3 туловища. В голове в слюнных железах можно обнаружить вирус клещевого энцефалита, если он есть, в желудке — боррелии и т.д. Клеща лучше привезти в лабораторию в течение суток, максимум — в течение трёх»,