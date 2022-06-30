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13 минут назад

Офтальмолог рассказала, как выбрать солнцезащитные очки

Москва24иещё 2

При выборе солнцезащитных очков стоит обращать внимание на цвет линз, поляризацию и степень защиты от ультрафиолетовых лучей. Об этом рассказала врач-офтальмолог Мария Левина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Офтальмолог рассказала, как выбрать солнцезащитные очки
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По ее словам, для очков идеальным вариантом будет 100% блокировка ультрафиолета. Для этого необходимо выбирать аксессуары с обозначением UV400 на заушнике.

"Эта цифра нам гарантирует, что очки полностью блокируют ультрафиолетовый спектр. Согласно ГОСТу, минимально допустимое значение – UV380",

– пояснила Левина.

Офтальмолог посоветовала обращать внимание и на светопропускание. Для Москвы достаточно будет второй или третьей степени. Соответствующая цифра также будет стоять на заушнике.

Для людей, которые постоянно находятся в очках, удобны будут фотохромные линзы или хамелеоны. Их особенность заключается в том, что в помещениях стекла остаются прозрачными, а при воздействии ультрафиолета затемняются.

При этом на отдыхе специалист рекомендовала носить очки с четвертой, максимальной степенью защиты и выбирать линзы с поляризацией.

"Максимальную защиту от ультрафиолета обеспечивает поляризация. Она защищает не только от падающего ультрафиолета, но и отраженного. Эксперты сообщают, что до 70% ультрафиолета, который мы получаем, является отраженным, будь то водная гладь, дорожное полотно и так далее. Поэтому для спасения от бликов самый хороший вариант – солнцезащитные очки с поляризацией",

– подчеркнула Левина.

Офтальмолог предупредила, что прямой связи между цветом линз и степенью защиты нет, поэтому темная линза не всегда лучше защищает от ультрафиолета.

При темной линзе зрачки рефлекторно расширяются, а если линза некачественная или повреждена, то максимальный объем ультрафиолета попадает в глубже лежащие ткани.

Цвет линз солнцезащитных очков лучше выбирать схожим с оттенком радужной оболочки, а очки рекомендуется покупать в салонах оптики.

ЗОЖ,
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