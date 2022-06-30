5 советов что делать, если получил ожог борщевика

Вот и настало долгожданное лето, которого мы так долго ждали! Многие обрадовались и уже открыли не только купальный сезон, но еще и начали активно посещать леса в поисках грибов и других плодов природы. Какая опасность подстерегает любопытных «лесников» и любителей походов?

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Нет, мы сейчас намекаем вовсе не на ядовитых змей, которые любят выползти и погреться на солнышке (хотя и об этом тоже не нужно забывать!). Сегодня POPCAKE.TV решил рассказать вам о ядовитом растении, которое получило название «борщевик».

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Самым опасным из всех выявленных видов (а их ученые насчитали более 70!) является борщевик Сосновского. Это растение обитает около водоемов, проезжей части, в лесах, на лугах и полях. Оно примечательно своими большими размерами — высота может достигать 1–1,5 м, а в некоторых случаях даже и 4 метра.

Борщевик часто обманчив, поскольку напоминает чисто внешне безобидные укроп и дягиль — те же самые зонтики с белыми цветками. Основной сезон соцветия приходится на июль и август. В этот период борщевик наиболее опасен, поскольку на него можно нарваться в самый неожиданный момент.

Вероятно, вы читаете сейчас материал и не понимаете, а чем же так опасен этот пугающий борщевик? Дело в том, что растение имеет токсичные вещества, которые содержатся на всех его частях (волоски, стебель, цветки). Кстати, эти вредоносные вещества получили название «сок борщевика».

При соприкосновении с кожей человек может заработать ожог, который проявляется не моментально, а спустя несколько минут. Первая реакция начинается через 10-15 минут, а далее ожог усиливается.

Ученые отмечают, что пик чувствительности после «контакта» с борщевиком — от 30 минут до двух часов. На коже сначала появляется отек, а затем образуются пузыри и покраснения. Это ответная реакция нашего организма на аллерген — сок борщевика.

В некоторых случаях ожог борщевика может привести к печальным последствиям — вторая и третья степени (ожогов).

Что же делать, если вы получили ожог от борщевика? POPCAKE.TV делится ТОП-5 советами!

Самое главное правило — не паникуйте! Когда мы начинаем причитать, ругаться бранными словами, срываться на близких («Зачем ты меня сюда привел? Это из-за тебя случилось!») — это не поправит ситуацию. Оптимальный вариант — как можно скорее промыть поврежденный участок кожи мылом и холодной водой. Это позволит удалить остатки сока борщевика.

Если неприятность случилась в лесу, и у вас нет возможности промыть рану, тогда можете намазать пораженное место солнцезащитным кремом (в период сильной жары его лучше всегда носить с собой). Также облегчат положение водные компрессы или пакетик со льдом (отек постепенно спадет). Медики рекомендуют использовать крем с сульфадиазином серебра — это безопасный и эффективный способ обработки пораженного участка кожи.

Если пузыри достигают необъятных размеров, прекращайте процесс самолечения и срочно обращайтесь к врачу. Вполне возможно, потребуется более обдуманное и серьезное лечение.

Профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский отмечает, что из-за сока борщевика «возникает нарушение чувствительности». Поэтому обязательно нужно прикрыть «обожженные» участки кожи, поскольку они могут обгореть на солнце.

«Если вы попали в заросли борщевика, нужно обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. А самое главное — закрыть эту поверхность одеждой, чтобы она не оказалась на солнце»,

— заключил специалист в разговоре с порталом URA.RU.