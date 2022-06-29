Как получить максимум от онлайн-консультации с врачом?

С приходом в нашу повседневную жизнь удаленной работы, видеозвонков и онлайн-обучения мы научились взаимодействовать с технологиями на каждом этапе нашей жизни. Это коснулось и медицины. По оценкам BusinesStat, за время пандемии спрос на онлайн-консультации врачей вырос в 4 раза с 2019 по 2020 год. А к 2030 году, по прогнозам Минцифры, 50% всех медицинских консультаций должны будут оказываться дистанционно. Корреспондент Mir24.tv выяснил у эксперта, как вести себя на онлайн-приеме у врача, чтобы получить максимальную пользу.

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За онлайн-консультацией чаще всего обращаются для того, чтобы конкретизировать результаты обследования, проконсультироваться по симптомам или получить расшифровку анализов. Также недавно появился новый массовый запрос – арбитраж, который позволяет по уже поставленному диагнозу задать вопросы еще нескольким врачам.

Видео дня

Организация времени. Дистанционная консультация по времени приема похожа на очную встречу с врачом, у которого есть строго отведенное время для общения с пациентом. Поэтому все необходимые результаты анализов, исследования и снимки лучше подготовить заранее. Запрос на консультацию необходимо формулировать очень четко – по видеосвязи может создаваться ощущение безграничного времени, имеющегося в распоряжении врача, однако это не так.

Формулировка запроса.

«Перед приемом не стоит «искать» симптомы в Интернете и самостоятельно ставить себе диагноз, а на приеме предлагать врачу варианты и диагнозы – честно отвечайте на все вопросы врача. Умерьте стеснение – для врача вы пациент, и главная его задача – помочь вам, не думайте о том, что он о вас подумает, а сосредоточьтесь на том, как вместе решить вашу проблему. Свой запрос можно сформировать по методике SMART: что беспокоит, как именно, когда началось, что повлияло, реакция на препараты, такое уже случалось или нет, при каких обстоятельствах, были ли ранее обследования по этой тематике»,

– советует основатель health-tech проектов Ольга Осокина.

Дневник самонаблюдения. Для подготовки к телемедицинской консультации полезно организовать самонаблюдение. Ведите дневник самочувствия и/или карту изменения симптомов: когда появились отличия в самочувствии, что произошло в этот день, как меняется самочувствие на протяжении этого времени, на что реагирует организм и в каких случаях. Этим дневником лучше сразу поделиться с врачом в чате в формате документа или заметки. Врач сможет прикрепить данные к электронной карте и сэкономит время на включении уже записанных деталей в рекомендации. Если вы пользуетесь сервисами хранения медицинских данных, дайте врачу доступ к своей карте здоровья и дневнику самочувствия (реакция на приемы пищи и изменения климата, физические нагрузки и качество сна).

«Ошибочно думать, что один симптом не связан с другим. К примеру, боли в желудке и ощущение, что постоянно хочется спать или ухудшилось зрение и появились прострелы под грудной клеткой, могут вместе и по отдельности привести к совершенно разным диагнозам. Зачастую всего один дополнительный симптом может в корне изменить ход обследования и, как результат, диагноз. Чтобы не упустить никаких деталей – записывайте их в карту здоровья по мере появления, все это поможет врачу в постановке диагноза»,

– продолжает Осокина.

Эмоции. Контролируйте тон запроса к врачу: консультируясь онлайн, находясь при этом в комфорте собственного дома, можно выражать свои мысли излишне фамильярно. Постарайтесь, чтобы ваш тон общения был нейтральным и информативным, как если бы вы присутствовали на очном приеме.