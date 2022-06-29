Врач пояснил, почему нельзя употреблять алкоголь в жару

В жару не рекомендуется пить спиртное: его «всасываемость» и опьяняющий эффект наступают быстрее. Следовательно, обмороки, тяжелые формы опьянения наступают с меньших доз. Такое заявление сделал психиатр-нарколог Александр Ковтун.

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По его словам, в жаркую погоду рассчитать дозу становится гораздо сложнее. Окружающие могут не понять, пьян человек или у него солнечный или тепловой удар.

— Оказание скорой помощи затруднено, так как сразу несколько причин влияют на нарушения в организме,

— предупредил Александр Ковтун в комментарии Общественной службе новостей.