Какие обследования нужно проходить после 30 лет

«Например, варикозная болезнь сегодня нередко проявляется уже в тридцатилетнем возрасте. Ею страдают и мужчины, и женщины, но чаще – последние. Отчасти одним из основных факторов, провоцирующих патологию, является беременность. Венозная система нижних конечностей, да и весь организм женщины испытывают колоссальную нагрузку. Негативно сказываются на здоровье вен работа в офисе или на ногах, малоподвижный образ жизни, отсутствие спортивных нагрузок и даже продолжительные путешествия. Мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от нижних конечностей к сердцу, работают только при движении. Когда человек находится в статичном положении, мышцы не сокращаются, а значит, не помогают оттоку крови, из-за чего она застаивается. Если вы ощущаете усталость и тяжесть в ногах к концу дня, обязательно обратитесь к флебологу»,