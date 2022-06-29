Какие обследования нужно проходить после 30 лет

Предотвратить болезни или вылечить их на ранних стадиях гораздо проще, чем лечить уже запущенные. После 30 лет врачи рекомендуют подходить к своему здоровью тщательнее. Какие обследования нужно проходить ежегодно, чтобы оставаться как можно дольше молодым и здоровым, выяснила корреспондент Mir24.tv
«Нужно раз в год проходить медицинский чек-ап: сдавать общий анализ крови, холестерин, делать кардиограмму. После 30 лет рекомендуется обратить внимание на родинки. Меланома чаще всего развивается в возрасте от 30 до 50 лет. Раз в год нужно показывать дерматологу все свои большие родинки, чтобы не пропустить злокачественное новообразование. Ежегодно нужно сдавать кровь на уровень сахара, чтобы предупредить развитие диабета, особенно, если есть предрасположенность: лишний вес, наследственность, высокий уровень холестерина и повышенное артериальное давление»,
– советует кандидат медицинских наук и заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Анна Олсуфьева.
Из-за большой нагрузки на глаза зрительная система начинает ухудшаться после 30 лет. Если вы чувствуете, что стали хуже видеть, то нужно сходить к офтальмологу и понять, является ли это последствием усталости, перегруженности глаз или у вас начались возрастные изменения. После 30 многие задумываются о создании семьи, поэтому мужчинам нужно раз в год ходить к урологу, советует специалист.
«Женщинам нужно раз в год или даже раз в полгода ходить на осмотр к гинекологу, сдавать анализы и мазки на инфекции и онкоцитологию. Дополнительно я бы рекомендовала следить за психическим здоровьем. Если вы заметили такие симптомы, как тревожность, раздражительность, снижение концентрации и памяти, перепады настроения, непреходящая апатия, то можно проконсультироваться с психологом или психотерапевтом»,
– отмечает Олсуфьева.
После 30 лет зачастую начинают проявляться заболевания опорно-двигательной системы. Во многом это связано с особенностями современного образа жизни, добавляет хирург-флеболог Армен Авакян.
«Например, варикозная болезнь сегодня нередко проявляется уже в тридцатилетнем возрасте. Ею страдают и мужчины, и женщины, но чаще – последние. Отчасти одним из основных факторов, провоцирующих патологию, является беременность. Венозная система нижних конечностей, да и весь организм женщины испытывают колоссальную нагрузку. Негативно сказываются на здоровье вен работа в офисе или на ногах, малоподвижный образ жизни, отсутствие спортивных нагрузок и даже продолжительные путешествия. Мышцы голени, стимулирующие отток венозной крови от нижних конечностей к сердцу, работают только при движении. Когда человек находится в статичном положении, мышцы не сокращаются, а значит, не помогают оттоку крови, из-за чего она застаивается. Если вы ощущаете усталость и тяжесть в ногах к концу дня, обязательно обратитесь к флебологу»,
– советует врач.
После 30 лет зачастую также начинают прогрессировать плоскостопие и hallux valgus – «шишка», отмечает Авакян.
«При первой патологии постепенно уплощаются своды стопы, и ударная нагрузка во время ходьбы распределяется неправильно. При второй меняется положение плюсневой кости в суставе большого пальца ноги. Из-за этого большой палец отклоняется к наружной стороне стопы. Эти заболевания могут быть причиной возникновения хронических болей в ногах. Среди причин их появления – наследственная предрасположенность, приобретенные травмы, лишний вес, большие нагрузки на стопы и ношение неудобной обуви»,
– говорит хирург.
Кроме того, после 30 лет начинает развиваться остеохондроз. Межпозвонковые диски изнашиваются, что становится причиной хронических болей в спине.
«Если вы не помните, когда последний раз обращались за консультацией к травматологу-ортопеду и ни разу в жизни не делали сканирование стоп, обязательно запишитесь на прием к этому врачу. Учитывая современный образ жизни, посещать его нужно ежегодно. На приеме врач оценит состояние позвоночника, осанку, при необходимости назначит рентгенографию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. С помощью процедуры сканирования стоп врач определяет, есть ли у пациента плоскостопие, «косточка» или другие подобные заболевания. На основе результатов обследования специалист рекомендует ортопедическую обувь, стельки и другие изделия для поддержки опорно-двигательной системы»,
– заключил Авакян.