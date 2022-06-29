Как кондиционер может навредить здоровью

«Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Утром может возникнуть такая проблема, что не получается повернуть шею или даже встать с постели»,