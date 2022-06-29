Как кондиционер может навредить здоровью

Россиянам дали советы по безопасному использованию кондиционера в жаркую погоду. Рекомендациями поделился врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
«Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Утром может возникнуть такая проблема, что не получается повернуть шею или даже встать с постели»,
– пояснил врач.
Алексей Водовозов добавил, что людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые плохо реагируют на жару, показано находиться в помещении с кондиционером. Но при этом не должно быть большого перепада между температурами на улице и в помещении, пишет RT.