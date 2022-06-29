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1 час назад

Симптомы, указывающие на развитие глухоты

Слово и Дело

Нередко развитие глухоты у людей ассоциируется с наследственностью или старением организма. О причинах развития этого недуга рассказал отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Симптомы, указывающие на развитие глухоты
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам специалиста, проблемы со слухом могут возникнуть из-за серных пробок, воспаления слуховой трубы, сенсонервальной тугоухости или застрявшего инородного тела. Порой люди сталкиваются с эффектом заложенности и слышат все, будто находятся под водой.

«Если человек слышит, что говорят, но у него нет разборчивости, то это, вероятнее всего, будет патология внутреннего уха. В норме мы должны слышать хорошо, единственное, с возрастом, с 40–45 лет, развивается старческая тугоухость, которая постепенно накрывает»,

— приводит слова Зайцева NEWS.ru.

Медик также предостерег пациентов от попыток отложить лечение недуга на потом. Ведь чем дольше человек будет затягивать с визитом в больницу, тем врачам будет тяжелее оказать помощь.

ЗОЖ,Владимир Зайцев,
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