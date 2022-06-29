Симптомы, указывающие на развитие глухоты

«Если человек слышит, что говорят, но у него нет разборчивости, то это, вероятнее всего, будет патология внутреннего уха. В норме мы должны слышать хорошо, единственное, с возрастом, с 40–45 лет, развивается старческая тугоухость, которая постепенно накрывает»,