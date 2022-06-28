Врач рассказал, что делать с ухудшением памяти

Главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала «ФедералПресс», почему память у людей становится хуже и как ее восстановить.
«Память становится хуже далеко не у всех. Если память ухудшается у пожилых людей, то это уже патологические процессы»,
– объясняет Ольга Ткачева.
Если нарушение памяти появилось и мешает человеку в обычной жизни, то стоит обратиться к врачу. По словам врача, причинами ухудшения памяти могут быть быть сердечно-сосудистые проблемы, нейродегенеративные проблемы, стресс и переутомление, а также проявление депрессии.
Чтобы избежать потери памяти, нужно сохранять социальную, когнитивную и физическую активность. Любое снижение активности приводит к ухудшению памяти.
«Любая когнитивная активность помогает развивать память, но она должна быть интересна человеку. Важно, чтобы человек делал это с удовольствием и его это интересовало, мотивировало»,
– подытожила врач.