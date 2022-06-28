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32 минуты назад

Врач рассказал, что делать с ухудшением памяти

РИА "ФедералПресс"

Главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева рассказала «ФедералПресс», почему память у людей становится хуже и как ее восстановить.

Врач рассказал, что делать с ухудшением памяти
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Память становится хуже далеко не у всех. Если память ухудшается у пожилых людей, то это уже патологические процессы»,

– объясняет Ольга Ткачева.

Если нарушение памяти появилось и мешает человеку в обычной жизни, то стоит обратиться к врачу. По словам врача, причинами ухудшения памяти могут быть быть сердечно-сосудистые проблемы, нейродегенеративные проблемы, стресс и переутомление, а также проявление депрессии.

Чтобы избежать потери памяти, нужно сохранять социальную, когнитивную и физическую активность. Любое снижение активности приводит к ухудшению памяти.

«Любая когнитивная активность помогает развивать память, но она должна быть интересна человеку. Важно, чтобы человек делал это с удовольствием и его это интересовало, мотивировало»,

– подытожила врач.

ЗОЖ,Ольга Ткачева,Минздрав РФ,
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