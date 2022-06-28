Инфекционист предостерегла от дегустации немытых ягод на рынке

На рынке не стоит дегустировать ягоды, так как даже одной немытой ягоды хватит, чтобы заразиться кишечной палочкой, энтеровирусной инфекцией, гельминтами или другими неприятными заболеваниями, предупреждает заведующая консультативно-профилактического отделения ИКБ №1 депздрава Москвы, инфекционист Ирина Иванова.
Перед употреблением любых ягод, овощей или фруктов нужно их тщательно вымыть под проточной водой, а также мыть руки с мылом, так как грязная еда и грязные руки значительно увеличивают риск отравления. Вода, в которой будут промываться продукты, тоже должна быть чистой – это либо вода из-под крана, либо бутилированная вода в походных условиях, передает РИА Новости.
Пищевое отравление характеризуется повышением температуры тела до 40 градусов, недомоганием, рвотой, потерей аппетита, тошнотой и рвотой, болями в животе, расстройством стула и вздутием живота, напомнила Иванова.
Отравлению в большей степени подвержены дети и пожилые люди с ослабленным иммунитетом.