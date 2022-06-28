Синдром «трех кресел» назвали главной причиной плохого сна

В большинстве ситуаций люди сами виноваты в своих проблемах.
О каком нормальном сне можно говорить, если человек живет по принципу «трех кресел» - кресло в офисе, автомобильное кресло и кресло дома перед телевизором?
Такое мнение высказал врач-сомнолог Роман Бузунов, добавивший к этому синдрому еще непомерное количество выпиваемого за день кофе, постоянный стресс, огромные объемы потребляемой информации, перегружающие мозг.
В итоге, по словам специалиста, к моменту ночного отдыха человек подходит неподготовленным, абсолютно не расслабленным и даже эмоционально взбудораженным. Как результат – очередная бессонная ночь.