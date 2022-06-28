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13 минут назад

Синдром «трех кресел» назвали главной причиной плохого сна

Inc-News

В большинстве ситуаций люди сами виноваты в своих проблемах.

Синдром «трех кресел» назвали главной причиной плохого сна
Фото: Inc-NewsInc-News

О каком нормальном сне можно говорить, если человек живет по принципу «трех кресел» - кресло в офисе, автомобильное кресло и кресло дома перед телевизором?

Такое мнение высказал врач-сомнолог Роман Бузунов, добавивший к этому синдрому еще непомерное количество выпиваемого за день кофе, постоянный стресс, огромные объемы потребляемой информации, перегружающие мозг.

В итоге, по словам специалиста, к моменту ночного отдыха человек подходит неподготовленным, абсолютно не расслабленным и даже эмоционально взбудораженным. Как результат – очередная бессонная ночь.

ЗОЖ,
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