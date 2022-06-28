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1 час назад

Врач перечислил россиянам причины возникновения теплового удара в жару

Lenta.ruиещё 2

Спровоцировать тепловой удар может как нахождение на жаре, так и длительное пребывание в душном помещении, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Также он перечислил россиянам и другие причины возникновения недуга.

Врач перечислил причины возникновения теплового удара в жару
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Врач заявил, что тепловой удар можно получить всего за 20 минут на открытом солнце, так как на припеке температура может достигать 40-50 градусов. Кроме того, по словам Тяжельникова, возникновению нездорового состояния способствует длительное нахождение в душной, плохо проветриваемой комнате или в производственном помещении, в котором работает оборудование, отдающее тепло. Также вызвать тепловой удар может несоблюдение питьевого режима, подчеркнул он.

Не менее опасно, по мнению врача, в жару заниматься спортом на улице. Медик объяснил, что во время физической активности может наступить перегрев организма из-за того, что человек одет в плохо проветриваемую форму из синтетических тканей. «Риск теплового удара возникает, если температура тела поднимается выше 40 градусов. При этой температуре начинаются серьезные изменения в функции мозга, сердечно-сосудистой системе, значительные нарушения жизненных функций. Если не оказать своевременную помощь, может случиться катастрофа», — пояснил медик.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
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