Врач перечислил причины возникновения теплового удара в жару

Спровоцировать тепловой удар может как нахождение на жаре, так и длительное пребывание в душном помещении, сообщил в беседе с РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Также он перечислил россиянам и другие причины возникновения недуга.

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Врач заявил, что тепловой удар можно получить всего за 20 минут на открытом солнце, так как на припеке температура может достигать 40-50 градусов. Кроме того, по словам Тяжельникова, возникновению нездорового состояния способствует длительное нахождение в душной, плохо проветриваемой комнате или в производственном помещении, в котором работает оборудование, отдающее тепло. Также вызвать тепловой удар может несоблюдение питьевого режима, подчеркнул он.