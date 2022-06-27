Врач заявила о пользе горячего душа для улучшения сна

Горячий душ положительно влияет на качество сна, помогая заснуть даже в жаркую погоду. Такое мнение выразила врач-сомнолог София Черкасова. Она объяснила пользу душа и рассказала, как организм реагирует на горячую воду.
Медицинский специалист отметила, что тело человека начинает охлаждаться при приеме горячего душа благодаря особенностям работы механизмов терморегуляции. В среднем температура тела падает примерно на 0,2 — 0,3 градуса ниже нормы.
«Вот это стартовое снижение температуры позволяет человеку комфортнее и уютнее уснуть в жару и потом поддержать сон, потому что снижение температуры тела — это необходимое условие для высыпания»,
— рассказала Черкасова в беседе с изданием News.Ru.
Врач также рекомендовала тщательно проветривать спальное помещение за несколько часов до отхода ко сну. Она советует отдавать предпочтение постельному белью из льна или хлопка и по возможности использовать подушки с охлаждающим эффектом, чтобы сон в жару был комфортным.