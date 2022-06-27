Реаниматолог назвал симптомы «солнечного удара»

В такую жаркую погоду, которая сейчас установилась в столичном регионе, совсем не лишне знать, какие симптомы в нашем собственном самочувствии или здоровье близких нас должны насторожить и подтолкнуть к активным действиям. Врач анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал изданию NEWS.RU, чего опасаться в жару. Специалист подчеркнул, что летний зной опасен для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов, а главными симптомами солнечного или теплового удара назвал слабость, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту и потерю сознания.

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Риски повышаются с возрастом у граждан, страдающих патологиями сердца и сосудов: гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, нарушением мозгового кровообращения и другими, отмечает медик, добавляя, что подобные состояния могут пагубно повлиять на компенсаторные возможности нашего организма – в данном случае на его способность приспособиться к вредной среде.

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Прежде всего необходимо избегать самый пик жары – находиться в помещении и не выходить из него без надобности, а все дела на свежем воздухе отложить на раннее утро и вечер. Если же вы находитесь под прямыми лучами солнца, носите светлую одежду и светлые головные уборы, если нет возможности изменить маршрут и нужно долго идти по солнцепеку, возьмите с собой удобный сосуд с водой, чтобы пить ее при необходимости, можно также охладиться, полив ее себе на голову.

В целом в жару надо пить больше жидкости, так как организм ее теряет с дыханием и потом, что также опасно, рассказал врач, напомнив, что иногда людям становится плохо в общественном транспорте, так что в самые жаркие дни лучше отказаться от поездок или предпочесть автомобиль с кондиционером. Главное, сказал эксперт – беречь себя и не «убиваться» на даче/огороде ради богатого урожая. Последствия такого поведения для многих могут быть самыми плачевными, подчеркнул анестезиолог-реаниматолог: по статистике в экстренные отделения областных больниц в жару попадают тысячи дачников-трудоголиков.