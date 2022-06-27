Опасная жара: как сохранить здоровье во время сильного зноя

При этом даже здоровым людям врач-терапевт Ирина Бойко напоминает, что самый пик солнечной активности приходится на период с полудня до четырех часов дня. Так что, в такое время лучше слишком себя не переутруждать.

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Так же специалист не рекомендует после возвращения с жары пить холодную воду или становится под активно работающий кондиционер. Резкий перепад температур легко приведет к простуде.

Для утоления жажды и спасения организма от обезвоживания достаточно пить обычную прохладную воду небольшими глотками.

Еще можно включить в свой рацион побольше овощей и фруктов, в составе которых есть большой процент воды.

Вор избежание солнечного удара, порой опасного по своим последствиям, при необходимости выхода на улицу стоит придерживаться теневой стороны и носить на голове кепку или панаму.

В целом правильная одежда может значительно помочь в жаркие дни – говорит врач Лариса Алексеева.

Главное, чтобы одежда «дышала» и здесь хлопок незаменим. Еще лучше, чтобы наряд был свободным – в нем меньшей будет потливость и большим комфорт.