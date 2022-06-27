Раскрыты признаки избытка соли в организме

Жажда, усталость, снижение работоспособности и набор веса могут указывать на чрезмерное содержание соли в организме. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет «Москва 24».

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По словам специалиста, при избытке соли в организме кровь сгущается и хуже питает головной мозг и сердце, в результате возникают усталость и слабость. Как следствие, человек теряет работоспособность, способность сконцентрироваться, у него повышается артериальное давление, возникает раздражительность.

При постоянном употреблении соленой пищи организм требует больше воды, что ведет к отекам и набору веса. Мешки под глазами, невозможность надеть на палец кольцо, ощущение тесной обуви – все это последствия задержки жидкости в организме, выпитой после приема соленого, отметила эксперт.