Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

Названы признаки избытка соли в организме

Мир24

Жажда, усталость, снижение работоспособности и набор веса могут указывать на чрезмерное содержание соли в организме. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, пишет «Москва 24».

Раскрыты признаки избытка соли в организме
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, при избытке соли в организме кровь сгущается и хуже питает головной мозг и сердце, в результате возникают усталость и слабость. Как следствие, человек теряет работоспособность, способность сконцентрироваться, у него повышается артериальное давление, возникает раздражительность.

При постоянном употреблении соленой пищи организм требует больше воды, что ведет к отекам и набору веса. Мешки под глазами, невозможность надеть на палец кольцо, ощущение тесной обуви – все это последствия задержки жидкости в организме, выпитой после приема соленого, отметила эксперт.

Ранее Соломатина рассказала, что лучшим средством утоления жажды является столовая вода.

ЗОЖ,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители