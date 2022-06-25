Врач рассказала, как людям старше 60 лет пережить жару

Врач-терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Москвой 24 посоветовала людям старше 60 лет не появляться на солнце в опасное время, носить легкую одежду и пить достаточное количество воды, чтобы пережить жару без ущерба для здоровья.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 25 июня в Москве ожидается жара до 31 градуса. Таким образом, температурный фон в городе превысит климатическую норму на 5–6 градусов.

"Прежде всего, лучше не находиться на улице под прямыми палящими лучами солнца в неблагоприятное время. А неблагоприятное время – это после 11 часов дня и до 17 часов вечера. Это неполезно никому, в том числе людям старше 60 лет",

– отмечает Романенко.

Второе правило, которого следует придерживаться, – соблюдение питьевого режима. По словам врача, обычно норма потребления воды составляет 20–30 миллилитров на килограмм веса. Но в жаркое время года количество выпитой жидкости должно быть увеличено.

Тем не менее существуют заболевания, при которых избыток жидкости, наоборот, может навредить. Поэтому людям, страдающим от таких недугов, лучше всего проконсультироваться с врачом, который точно скажет, сколько воды необходимо пить, рекомендует терапевт.

"Это могут быть, например, заболевания почек. В таком случае количество потребляемой жидкости мы ограничиваем",

– пояснила она.

В жару важно правильно одеваться, продолжает эксперт. Романенко советует отдать предпочтение хлопчатобумажным и льняным тканям. Одежда должна быть светлая, чтобы отражать солнечные лучи. Кроме того, свободного кроя, чтобы не стеснять движение.

"Какие-то коррективы нужно внести в рацион питания. Нужно отдавать предпочтение продуктам молочно-растительного ассортимента: фрукты, овощи, кисломолочные продукты",