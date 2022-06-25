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2 часа назад

Как не простудиться в жару

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Нельзя включать кондиционер сразу на самую низкую температуру, принимать холодный душ и пить ледяную воду в жару, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Как не простудиться в жару
Фото: unsplashunsplash

«Охлаждаться нужно так, чтобы не простудиться. Основная причина – переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета. Поэтому охлаждаться нужно постепенно снижая температуру и давать возможность организму адаптироваться. Например, если вы с жару садитесь в автомобиль, не включайте кондиционер сразу на самую низкую температуру. Снижайте ее постепенно, оставляя на оптимальном уровне – 21-22 градуса»,

– цитирует РИА «Новости» Тяжельникова.

Он отметил, что принимать душ стоит умеренно прохладным. Заходить в водоем в жаркую погоду нужно постепенно, привыкая к температуре воды.

«Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле»,

– добавил врач.

Тяжельников отметил, что есть мороженое на жаре нужно маленькими кусочками, согревая во рту.

ЗОЖ,Андрей Тяжельников,
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