Как не простудиться в жару

Нельзя включать кондиционер сразу на самую низкую температуру, принимать холодный душ и пить ледяную воду в жару, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
«Охлаждаться нужно так, чтобы не простудиться. Основная причина – переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета. Поэтому охлаждаться нужно постепенно снижая температуру и давать возможность организму адаптироваться. Например, если вы с жару садитесь в автомобиль, не включайте кондиционер сразу на самую низкую температуру. Снижайте ее постепенно, оставляя на оптимальном уровне – 21-22 градуса»,
– цитирует РИА «Новости» Тяжельникова.
Он отметил, что принимать душ стоит умеренно прохладным. Заходить в водоем в жаркую погоду нужно постепенно, привыкая к температуре воды.
«Не пейте ледяную воду. Вода должна быть умеренно прохладной, иначе можно получить воспаление в горле»,
– добавил врач.
Тяжельников отметил, что есть мороженое на жаре нужно маленькими кусочками, согревая во рту.