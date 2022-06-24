Люди старше 75 более здоровы из-за отсутствия смартфонов

Массажист, преподаватель, заведующий отделением «Медицинского массажа и реабилитации» ООО «Преображенская клиника» Владимир Демиденко назвал возникающие после долгого пользования гаджетами болезни. О том, почему при долгом пользовании смартфоном или планшетом происходит спазм мышц, эксперт рассказал «Ленте.ру».

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Эксперт добавил, что люди старше 75 лет подобные проблемы испытывают редко, так как в молодости у них не было таких нагрузок. Согласно его наблюдениям, у этого поколения, несмотря на возраст, более здоровые мышцы из-за отсутствия гаджетов в их жизни.

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Смартфонизация

Владимир Демиденко заявил, что современность диктует новые правила функционирования опорно-двигательного аппарата. Это связано с изменениями условий труда, в первую очередь с компьютеризацией, а также «смартфонизацией» повседневной жизни человека.

Эксперт напомнил, что детей с ранних лет учат ходить и сидеть прямо, не сутулясь. Однако теперь, по его словам, большая часть людей сидит неровно, ходит, наклонив голову и шею вперед, из-за чего грудной отдел позвоночника скругляется.

«Причиной такого искривления тела в большей степени является как раз таки "смартфонизация". Проводя долгое время в телефоне или планшете, мы никогда не сможем сохранять мышцы в здоровом состоянии. Просто потому, что человек анатомически не приспособлен к такой нагрузке мышц»,

— уточнил массажист.

Две главных позы и их последствия

Демиденко отметил, что есть два наиболее распространенных варианта положения человека в руках с телефоном.

Первый и наиболее частый, когда голова наклона вперед, а спина скруглена. В таком положении из-за длительной нагрузки происходит спазмирование мышцы сгибателей спины и шеи, что приводит к болям в соответствующих отделах позвоночника, предупреждает массажист.

Второй вариант: человек сидит ровно, но поднимает вверх руки, для того чтобы экран был перед глазами. Однако в такой ситуации страдают мышцы, поднимающие руки и стабилизирующие шейный и грудной отделы позвоночника, объясняет Демиденко.

«В своей практике мы встречаем до 70 процентов пациентов с болями в голове, шее, спине, межлопаточной области и так далее. И очень часто как раз таки причиной проблемы является работа в смартфоне, на компьютере»,

— говорит собеседник «Ленты.ру».

Рекомендации

«Правильного положения при работе с гаджетами нет. Но, если после пользования ими сделать стандартную гимнастику для мышц или регулярно повышать двигательную активность, спать в правильной позе, заниматься утренней гимнастикой, один-два раза в год посещать процедуры медицинского массажа, мануальной терапии (у специалистов с медицинским образованием), то можно избежать проблем с мышцами»,

— резюмирует специалист.