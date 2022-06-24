Эндокринолог назвала главный витамин для работы мозга

"Фолиевая кислота регулирует память, работоспособность, эмоциональный фон. Именно она отвечает за то, как мы себя чувствуем, когда просыпаемся. Кроме того, она влияет на то, насколько быстро обновляются клетки, отвечает за энергообмен, силы",