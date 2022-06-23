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53 минуты назад

Врач рассказал россиянам о правилах первой помощи при солнечном ударе

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Доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев объяснил россиянам правила первой помощи при солнечном ударе. О том, как помочь себе и окружающим он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Врач рассказал о правилах первой помощи при солнечном ударе
Фото: lenta.rulenta.ru

При солнечном ударе нужно выполнить несколько простых действий, которые помогут избежать похода к врачу и быстро прийти в себя. Для начала Воробьев рекомендует принять лежачее положение, а затем выпить стакан холодной воды и протереть ею тело, чтобы охладиться.

В случае, если солнечный удар сопровождается повышением температуры тела, специалист советует выпить таблетку анальгина и не паниковать.

«К врачу не нужно обращаться, если все проходит в течение нескольких часов», — заключил он.

Ранее врач уролог-андролог Анжелика Шишкина рассказала о вредных летних привычках многих россиян. По ее словам, любовь к холодному кофе и купанию в водоемах может привести к развитию заболеваний.

ЗОЖ,Павел Воробьев,
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