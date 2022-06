Названо меню супердолгожителей

Эксперт, исследователь «голубых зон» и писатель Дэн Брютнер рассказал о пищевых привычках супердолгожителей и назвал их меню. О том, какую роль в долголетии людей играет мелкая рыба и почему долгожители предпочитают ее, а не мясо, стало известно из статьи Eat This, Not That!