Почему возникают судороги в мышцах

Судороги в мышцах могут возникнуть из-за физических нагрузок, дисбаланса важных элементов и серьезных заболеваний, рассказала «Москве 24» врач-невролог Олеся Богомолова.

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Болезненные сокращения мышцы или группы мышц называются судорогами, или крампи. Чаще всего сводит икроножную мышцу: она сжимается, твердеет, возникает боль.

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По словам специалиста, одной из самых частых причин судорог является перенапряжение. Например, когда человек выполнит слишком много упражнений с непривычным весом или начал интенсивно тренироваться после долгого перерыва.

Кроме того, судороги могут быть вызвана электролитным дисбалансом — нехваткой в организме калия, натрия, кальция и магния. Состояние нередко развивается при отравлении или инфекции, например, ротовирусе.

Мышечные сокращения могут возникать у людей с тревожно-депрессивными расстройствами, патологиями опорно-двигательной и нервной систем.

«У пожилых судороги часто сочетаются с недостатком кровообращения в нижних конечностях. При этом появляются отеки. В целом состояние опасно риском развития тромбозов»,

— предупредила Олеся Богомолова.

К редким причинам судорог относятся эпилепсия, мышечные дистонии. Пациенты при этом жалуются на насильственные непроизвольные движения.

Судороги могут быть признаком бокового амиотрофического склероза (БАС), энцефалита, опухоли, травмы, болезни Паркинсона, полинейропатий. Они также могут возникнуть на фоне резкой отмены или передозировки некоторых рецептурных седативных препаратов, злоупотребления алкоголем и дефицита витаминов группы В.

При судорогах в мышцах нужно расслабиться и легко помассировать, растянуть спазмированное место. Если болезненные ощущения не проходят в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

Для профилактики судорог рекомендовано носить удобную обувь, поддерживать здоровье пояснично-крестцового отдела позвоночника. Важно обеспечивать умеренную физическую нагрузку и укреплять мышечный корсет.

«Поднимайте вес с пола правильно: не надо наклоняться, сгибая при этом поясничный отдел — сначала присядьте, потом возьмите вес и вставайте за счет выпрямления коленных суставов»,