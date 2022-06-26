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4 часа назад

Что пить в жару кроме воды, чтобы нормально функционировать

Мира Маркина

В центральную часть России пришло настоящее лето: столбик термометра поднимается выше 30 градусов и, если верить прогнозу, похолодание в ближайшее время не предвидится.

Что пить в жару, чтобы нормально функционировать
Фото: pxherepxhere

Один из главных вопросов в жаркую погоду – что пить в изнуряющий зной, чтобы спокойно заниматься повседневными делами? Выпивать по 2-3 литра воды удается далеко не всем. Подробнее о хороших альтернативах – в материале "Рамблера".

Домашние лимонады

Главное правило – никакого сахара. Утоляя жажду сахаросодержащими напитками, вы лишь вновь ее провоцируете. Чтобы приготовить домашний лимонад, добавьте в воду ломтики любимых фруктов, свежие ягоды, ароматную траву (например, мяту) и лимонный сок. Вуаля: в вашем графине напиток богатый витамина C и B5. Такой лимонад поможет удерживать влагу в клетках кожи, сохраняя ее увлажненной.

Овощные и фруктовые смузи

Если вам нужно не только побороть обезвоживание, но также подзарядиться энергией и бодростью, выбирайте овощные и фруктовые смузи. Самые полезные получаются из шпината, огурца и дыни. Чтобы разбавить вкус можно добавить греческий йогурт.

Кокосовая вода

По данным исследователей Американского химического общества, кокосовая вода один из лучших напитков натурального происхождения для борьбы с обезвоживанием. В такой воде почти нет сахара, зато в ней содержатся калий, электролиты, минералы и антиоксиданты, которые оказывают отличное воздействие на организм в жару.

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