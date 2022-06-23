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38 минут назад

Инфаркт миокарда: как предупредить, кто находится в группе риска

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Ранее считалось, что с инфарктом миокарда могут столкнуться лишь пожилые люди. Однако группа риска у этого опасного состояния намного шире. О симптомах инфаркта и заболеваниях, которые могут спровоцировать его возникновение, “Рамблер” поговорил с Максимом Елисеевым, заведующим хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА.

Инфаркт: как предупредить, кто находится в группе риска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инфаркт – это некроз ткани сердечной мышцы (миокарда). В группе риска находятся пациенты:

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  • с сахарным диабетом (в частности, II типа);
  • гипертонической болезнью (в особой опасности находятся те, у кого она не поддается лечению или вообще не лечится);
  • с ишемической болезнью сердца;
  • атеросклерозом коронарных артерий и сосудов;
  • ожирением и избыточной массой тела;
  • пороком сердца;
  • со склонностью к тромбозу (иначе – с “густой кровью”).
Также не стоит недооценивать эмоциональную составляющую. Инфаркт миокарда – острый особенно – может спровоцировать какое-то внезапное эмоциональное негативное событие: потеря близкого человека, смерть родственника. Любой эмоциональный провоцирующий фактор может привести к резкому спазму коронарных артерий. Тем самым развивается ишемия мышцы сердечной, вызывается инфаркт миокарда.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Употребление алкоголя в больших количествах, курение, прием наркотиков также увеличивают шансы “встретиться” с инфарктом.

Внезапная интенсивная физическая нагрузка тоже может стать причиной инфаркта, подчеркнул эксперт.

Начало клиники инфаркта часто путают с болями при остеохондрозе, межреберной невралгии, миалгии (любого генеза), пневмонии. Какими симптомами сопровождается развитие опасного состояния и что необходимо предпринять при их появлении?

Обычно инфаркт миокарда проявляется болями за грудиной и/или в области сердца, между лопаток. Боли жгучие, усиливающиеся с течением времени. Могут отдавать или иррадиировать в левую руку, нижнюю челюсть. Как правило, при глубоком вдохе-выдохе, при надавливании на грудную клетку, область между лопаток – боль не усиливается. Характер боли не меняется.

Если данное состояние возникает резко, первое, что нужно сделать человеку – обеспечить горизонтальное положение, покой. Обеспечить хороший доступ кислорода – открыть форточку, окно. Вызвать скорую медицинскую помощь, можно измерить давление. Купировать боль подручными средствами нельзя.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж
ЗОЖ,Максим Елисеев,
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