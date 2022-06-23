Инфаркт: как предупредить, кто находится в группе риска

Обычно инфаркт миокарда проявляется болями за грудиной и/или в области сердца, между лопаток. Боли жгучие, усиливающиеся с течением времени. Могут отдавать или иррадиировать в левую руку, нижнюю челюсть. Как правило, при глубоком вдохе-выдохе, при надавливании на грудную клетку, область между лопаток – боль не усиливается. Характер боли не меняется.



Если данное состояние возникает резко, первое, что нужно сделать человеку – обеспечить горизонтальное положение, покой. Обеспечить хороший доступ кислорода – открыть форточку, окно. Вызвать скорую медицинскую помощь, можно измерить давление. Купировать боль подручными средствами нельзя.



Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж