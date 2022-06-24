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2 часа назад

Невролог предупредил о вреде работы за клавиатурой

Lenta.ruиещё 1

Врач-невролог Павел Хорошев предупредил программистов, журналистов и других работающих за клавиатурой людей о вреде частого набора текстов. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Невролог предупредил о вреде работы за клавиатурой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, при регулярной работе за клавиатурой может развиться туннельный или карпальный синдром, и сухожилия воспалятся из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий.

«Это приводит к отеку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жесткие, плотные ткани»,

— объяснил Хорошев.

При этом работа с кистевым эспандером, использующимся для развития и наращивания мышц, может усугубить ситуацию, предостерег он.

«Кистевой эспандер — это чудовищное зло, которое тоже приводит к развитию карпального синдрома. Они должны быть запрещены, их нельзя использовать»,

— заявил невролог.

Для профилактики болезней кистей врач посоветовал использовать правильную клавиатуру.

«Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными, и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы»,

— заключил Хорошев.

ЗОЖ,
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