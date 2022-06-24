Невролог предупредил о вреде работы за клавиатурой

Врач-невролог Павел Хорошев предупредил программистов, журналистов и других работающих за клавиатурой людей о вреде частого набора текстов. Об этом сообщает издание Ura.ru.
По его словам, при регулярной работе за клавиатурой может развиться туннельный или карпальный синдром, и сухожилия воспалятся из-за частого движения и непривычного положения кистей и предплечий.
«Это приводит к отеку и ярко выраженной боли. В основном этот синдром встречается у программистов, журналистов, у тех, кто работает с неудобными, неправильными клавиатурами. А также у швей и портных, которым необходимо резать жесткие, плотные ткани»,
— объяснил Хорошев.
При этом работа с кистевым эспандером, использующимся для развития и наращивания мышц, может усугубить ситуацию, предостерег он.
«Кистевой эспандер — это чудовищное зло, которое тоже приводит к развитию карпального синдрома. Они должны быть запрещены, их нельзя использовать»,
— заявил невролог.
Для профилактики болезней кистей врач посоветовал использовать правильную клавиатуру.
«Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными, и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы»,
— заключил Хорошев.