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50 минут назад

Почему лучше не пить алкоголь в самолёте

Ferra.ru

Главный врач медико-санитарной части международного аэропорта Шереметьево Сергей Волга объяснил, почему в самолёте, во время полёта, лучше не употреблять алкоголь.

Почему лучше не пить алкоголь в самолёте
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, даже небольшие дозы алкоголя способны спровоцировать панические атаки. Зависит это от обезвоживания, которое алкоголь вызывает.

«Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полёте они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полёта, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствия. Человек, который находится под воздействием алкоголя и в стрессовой ситуации, может неадекватно себя проявить: могут быть панические атаки, неадекватное поведение», — рассказал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,Аэропорт Шереметьево,
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