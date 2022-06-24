Как избежать обострения аллергии в сезон цветения тополей

Обострение аллергии в период цветения тополей вызывает не сам тополиный пух, а пыльца, которую он переносит, заявила доцент кафедры иммунологии медико-биологического Медуниверситета имени Пирогова Ольга Пащенко. Об этом сообщает "Парламентская газета". По ее словам, заложенность носа, чихание, кожный зуд и другие симптомы аллергии провоцируют частицы пыли, прилипающие к пуху.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Пащенко напомнила, что период цветения тополей совпадает с периодом цветения многих цветов и трав.

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"Сейчас еще цветут луговые травы. Например, одуванчик, чей пух можно спутать с тополиным, а также газонные злаковые травы – мятлик, колосок, овсянница. Доцветают каштаны, сирень и различные кустарники, которые также могут вызвать аллергию",

– сказала специалист.

Аллерголог-иммунолог Ольга Громадина, в свою очередь, пояснила, что тополиный пух не содержит белка, который является основным возбудителем аллергии. Она отметила, что, по данным проведенного в июне исследования, в пухе была обнаружена пыльца тимофеевки, мятлика и других летних трав, а также пыльца березы и дуба, которые цветут весной.

"Так что тополиный пух может продлевать поллиноз у аллергиков, у которых заболевание обостряется весной",

– пояснила Громадина.

По словам специалиста, точно определить аллерген можно с помощью специальных тестов – кожных проб и анализов крови. Однако эти исследования нельзя проводить в период обострения заболевания, поэтому их осуществляют поздней осенью.

"В арсенале врачей есть много препаратов, которые снижают воспаление в организме и минимизируют симптомы аллергии. Их, как правило, назначают курсом – на несколько недель или месяцев в зависимости от проявлений заболевания",

– заявила Громадина.

Она рассказала, что самым эффективным способом лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия. Суть данного метода заключается в своеобразной тренировке иммунной системы: ее учат воспринимать чужеродные антигены как безопасные и не реагировать на них воспалением. Делается это посредством приема специально подобранного препарата с содержанием небольших доз аллергена, чтобы выработать у организма толерантность к нему.