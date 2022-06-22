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4 часа назад

Что случится с вашим здоровьем, если вы каждый вечер станете пить пиво

Ferra.ru

Если для вас банка пива каждый вечер - это способ расслабиться, то важно знать, к каким последствиям это может привести. О них пишет издание Eat This, Not That!

Что случится с вашим здоровьем, если вы каждый вечер станете пить пиво
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Эксперт по питанию Элизабет Хаггинс отмечает, что пиво рекомендуется употреблять в «умеренных количествах». Для женщин это означает одну бутылку в день или меньше, для мужчин - две или меньше.

Так что же происходит с вами, когда вы пьёте пиво каждый вечер? В одной бутылке пива может содержаться 60-240 килокалорий. Со временем это может привести к набору лишних килограммов, особенно если вы будете ещё чем-то закусывать.

Ещё одним неприятным последствием ежедневного употребления пива считается вялость.

Кроме того, из-за пива, как отмечает диетолог Кэти Бойд, может возникнуть вздутие живота и раздражение пищеварительного тракта. В результате желудок будет производить больше кислоты, а это приведёт к воспалению слизистой кишечника, а затем - к гастриту.

Научно доказано, что алкогольные напитки нарушают естественный цикл сна. И чем больше вы выпьете и чем раньше после этого ляжете спать, тем хуже у вас будет сон. Также из-за пива вы можете столкнуться с изжогой или гастроэзофагеальным рефлюксом.

Но есть у ежедневного употребления пива и один плюс. Оно очень питательно, а также в нём много антиоксидантов, кремния, витаминов группы В, которые делают кости более крепкими.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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