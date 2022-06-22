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1 час назад

Врач рассказала о допустимой норме кофе и улучшении работы мозга

ProOren

Улучшить работу мозга можно с помощью рациона. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как это сделать. Речь зашла и об излюбленном напитке многих россиян – кофе.

Врач рассказала о допустимой норме кофе и улучшении работы мозга
Фото: Источник фото: pexels.comИсточник фото: pexels.com

Чтобы подпитывать мозг, нужно употреблять соответствующие продукты. До четырех чашек кофе в день считаются безопасной нормой. Полезно 50 граммов шоколада. Чай также является природным стимулятором, его можно пить в желаемых дозах.

Также очень важно соблюдать гигиену работы и отдыха. Мозгу нужен качественный отдых, для качественной работы.

«Люди часто этим пренебрегают, оставляя эту часть мозга без должного контроля — необходимого отдыха. Например, люди постоянно думают о работе, в том числе ночью и чуть ли не во сне. Соответственно, мозг не расслабляется. Как следствие, снижается работоспособность, концентрация внимания, эффективность специалиста. Одно из важнейших условий — соблюдение режима труда и отдыха. Именно функцию труда мозг должен временно прекращать», — пояснила Ирина Ярцева порталу «Народные Новости».

Огромную роль в отдыхе играет сон. Необходимо спать достаточное количество часов. И конечно, поддерживать мозг с помощью рациона. В меню нужно включить продукты с содержанием полиненасыщенных кислот. Они есть в рыбе, морепродуктах, орехах, масле, сыродавленных маслах. В частности, крайне полезны льняное масло, свежая красная рыба.

ЗОЖ,Ирина Ярцева,
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