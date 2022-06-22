Врач рассказала о допустимой норме кофе и улучшении работы мозга

«Люди часто этим пренебрегают, оставляя эту часть мозга без должного контроля — необходимого отдыха. Например, люди постоянно думают о работе, в том числе ночью и чуть ли не во сне. Соответственно, мозг не расслабляется. Как следствие, снижается работоспособность, концентрация внимания, эффективность специалиста. Одно из важнейших условий — соблюдение режима труда и отдыха. Именно функцию труда мозг должен временно прекращать», — пояснила Ирина Ярцева порталу «Народные Новости».