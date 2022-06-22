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51 минуту назад

4 продукта, в которых витамина C гораздо больше, чем в цитрусовых

Мира Маркина

Для поддержания крепкого здоровья взрослый мужчина должен потреблять не менее 90 мг витамин C ежедневно, а женщина – не мнее 75 мг.

4 продукта, в которых витамина C больше, чем в цитрусовых
Фото: pxherepxhere

Как правило, чтобы снабжать организм витамином C, люди налегают на цитрусовые. В частности, на апельсины, в которых содержится 53 мг вещества на каждые 100 г мякоти. Однако существуют продукты, в которых витамина C гораздо больше.

Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Сладкий желтый перец

В 100 г сладкого желтого перца содержится около 180 мг витамина C. Это в два раза больше дневной нормы. Кстати, переизбытка витамина C бояться не стоит – организм не усваивает его излишки, а выводит вместе с мочой.

Черная смородина

В стакане черной смородины (100 г) 181 г витамина C. Полакомившись ягодой, вы не только пополните запас витамина, но и насытите организм антоцианами – растительными пигментами, которые обладают сильными антиоксидантными свойствами.

Петрушка

Не пренебрегайте этой зеленью, готовя летний салат. В 100 г петрушки содержится 130 мг витамина C. Добавляя ее в пищу, вы получите как минимум 10% необходимой дневной дозы аскорбиновой кислоты.

Зеленый перец чили

Любителям пищи поострее стоит добавлять в еду не магазинные соусы, а перец чили. Один средних размеров стручок весом около 45 г содержит 109 мг витамина С. К слову, в красном содержится всего 65 мг витамина.

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