Врач объяснил, нужно ли есть суп каждый день

— Есть культуры, где люди супы не едят, и у них никто раньше времени не умирает, и все в порядке с желудочно-кишечным трактом. Давайте перечислим, что входит в состав борща: мясо, вода и овощи. Все эти ингредиенты мы можем съесть без жидкости, получив столько же полезных веществ. Из бульона, который варится час–два, мы получим все то же самое, что и из куска обычного вареного мяса. Поэтому употребление супов — это дань кулинарной традиции региона, не более, — объяснил врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.