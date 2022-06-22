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38 минут назад

Эндокринолог объяснила россиянам неожиданную пользу теплой воды по утрам

Lenta.ruиещё 1

Кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова объяснила россиянам неожиданную пользу стакана теплой воды по утрам. В своем Telegram-канале она рассказала, как с помощью этого простого ритуала можно улучшить работу желчного пузыря.

Эндокринолог раскрыла пользу теплой воды по утрам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эндокринолог отмечает, что стакан теплой воды сразу после пробуждения способен существенно улучшить здоровье. При этом важно обращать внимание на температуру жидкости, так как слишком холодная вода может спровоцировать спазмы.

«Дело в том, что внутри нашего организма всегда плюс 38 градуса. И вода даже комнатной температуры (24-26 градусов) для нашего организма уже прохладна. Попадая на мускулатуру пищеварительной системы, она вызывает небольшой спазм — чем холоднее вода, тем спазм сильнее»,

— заявила врач.

Она также дополнила, что особо уязвимы протоки желчного пузыря, поскольку они небольшого размера и для того, чтобы их перекрыть, достаточно совсем легкого спазма.

Павлова объяснила, что желчь способствует выработке гормонов кишечника и является важным элементом для переваривания жиров, именно поэтому ее правильная циркуляция так важна для всего организма.

«Увы, наш сидячий образ жизни и неправильное питание добавляют проблем с желчным пузырем. А стакан теплой воды натощак реально помогает улучшить ситуацию»,

— отметила врач.

Зухра Павлова также посоветовала пить теплую воду в течение всего дня, а чтобы это стало повседневной привычкой, она советует купить красивый термос. «Как начать пить теплую воду? Купите себе красивый термос! У меня, например, возле кровати стоит маленький термос с горячей водой», — поделилась опытом специалистка.

До этого уролог предостерег россиян от приводящей к удалению почек привычки.

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