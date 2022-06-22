Врач дала советы оказавшимся в зоне задымления от лесных пожаров

Россиянам рассказали, как сохранить здоровье тем, кто оказался в зоне задымления от лесных пожаров. Рекомендации дала врач-терапевт Софья Маликова, пишут "Известия".

Фото: СОВА СОВА

По словам врача, наиболее серьезную опасность несет смог. Негативный эффект становится накопительным. При длительном воздействии увеличивается вероятность онкологических заболеваний, поражения дыхательной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Специалист отметила, что первые признаки отравления смогом - ухудшение зрения, снижение слуха, легкая боль в области лба, головокружение, ощущение пульсации в висках, снижение координации и мышления. В таком случае рекомендуется немедленно нейтрализовать воздействие смога.

Маликова советует при легком отравлении напоить пострадавшего крепким чаем или кофе либо дать понюхать нашатырный спирт. При ухудшении состояния стоит обратиться к врачу.

При нарушении дыхания, боли за грудиной, потере сознания, значительном повышении или понижении артериального давления лучше всего вызвать скорую помощь.

Предупредить отправление можно. Для этого нужна профилактика. Рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе ранним утром и в жаркое время. Проводить влажную уборку дома и на работе. Ставить емкости с водой для повышения влажности воздуха. Кроме того, не стоит открывать окна, в том числе ночью. При проветривании лучше занавесить окно влажной тканью. А при усилении запаха дыма надевать защитные маски.

Кроме того, при любых хронических заболеваниях у человека нужно строго выполнять назначения врача и всегда иметь при себе нужные лекарства.

При возникновении острого заболевания или недомогания, а также одышки, кашля, бессонницы стоит обратиться к врачу. Людям, живущим в городе со смогом, специалисты советуют превентивно принимать профилактические дозы витаминов A, E, C, группы B, D на протяжении всего периода.