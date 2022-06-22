Как предостеречь себя от пищевого отравления в отпуске

В первую очередь врач рекомендует тщательно мыть руки с мылом и использовать противомикробные влажные салфетки и гели.

Также он советует избегать уличной еды. Стоит быть осторожными и с экзотическими блюдами. Основную долю рациона должна составлять привычная пища, сказал врач.

Кроме того, в странах, где «плохая» водопроводная вода, например в Индии, Непале, Таиланде, следует использовать бутилированную воду не только во время приготовления пищи и питья, но и для чистки зубов, мытья овощей, фруктов, добавил гастроэнтеролог.