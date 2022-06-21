Раскрыт простой способ прожить дольше и сохранить суставы

Знали ли вы, что хорошая осанка может продлить жизнь? А это действительно так. Об этом рассказала врач Джули Дженнингс.

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Эрготерапевт мебельной компании HSL Джули Дженнингс отметила, что на продолжительность жизни оказывает влияние не только питание, но и осанка. Если вы будете держать спину прямо и не сутулиться, то сможете прожить дольше.

Кроме того, если вы с возрастом наберете лишний вес, то проблемы с осанкой создадут дополнительную нагрузку на мышцы и суставы. В итоге вы станете быстрее уставать, а ваш организм не будет получать достаточное количество кислорода. Также сами суставы и мышцы станут легче повреждаться и хуже восстанавливаться.

Национальная служба здравоохранения Великобритании перечислила самые распространённые проблемы с осанкой. Среди них — сутулость при сидении на стуле, стояние со сгорбленной спиной (так называемая текстовая шея: например, когда вы смотрите на экран смартфона).