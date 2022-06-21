Названы главные разрушители печени

Главными «врагами» печени являются алкоголь, вирусные гепатиты, избыток жирной и жареной пищи в рационе, а также определенные лекарственные препараты. Об этом рассказала главный внештатный гастроэнтеролог Оренбургского минздрава Елена Подгороднева, сообщает «Российская газета».

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Специалист отметила, что основная функция печени — это детоксикация организма. Орган отвечает за «генеральную уборку в организме», поэтому важно не загрязнять его токсичными веществами, к которым, к примеру, относится алкоголь.

Вирусные гепатиты также оказывают прямое повреждающее действие на клетки печени. Всего существует восемь разновидностей этого заболевания, и все они приводят к развитию цирроза.

Опасность для печени представляют токсичные лекарственные препараты, неправильное питание, избыточное употребление жирных и жареных блюд.

«Есть понятие — стеатогепатиты: когда формируется жировая инфильтрация печени. Потом эти жировые клетки начинают давить на здоровые клетки печени, повреждая их», — пояснила Елена Подгороднева.

По ее словам, вызываемый этими факторами цирроз печени неизлечим. Однако на стадии компенсации пациент может вести полноценную жизнь.