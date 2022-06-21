Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+21° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
2 часа назад

Врач заявила об опасности летней обуви

Катерина Саломе

Часто гулять в открытой обуви летом опасно. Об этом заявила российский дерматолог и подолог Ольга Латыпова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

Врач раскрыла серьезную опасность летней обуви
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По ее словам, в открытых моделях велик риск пересушивания стоп. Это, в свою очередь, может привести к появлению трещин, которые являются главными очагами развития инфекций. Также подобная обувь приводит к микозу стоп и ногтей.

«Происходит изменение цвета ногтей, утолщение и крошение — это может свидетельствовать о микробной инфекции»,

— пояснила врач.

Эксперт предупредила, что такие симптомы могут свидетельствовать о наличии вируса папилломы человека. Он провоцирует развитие подошвенных бородавок.

«Глубокие проявляются болезненными очагами в местах давления обувью, поверхностные чаще всего безболезненные и напоминают омозолелости»,

— заявила доктор.

Ранее мы сообщали о том, как дома восстановить кожаную обувь.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители