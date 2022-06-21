Врач раскрыла серьезную опасность летней обуви

Часто гулять в открытой обуви летом опасно. Об этом заявила российский дерматолог и подолог Ольга Латыпова. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
По ее словам, в открытых моделях велик риск пересушивания стоп. Это, в свою очередь, может привести к появлению трещин, которые являются главными очагами развития инфекций. Также подобная обувь приводит к микозу стоп и ногтей.
«Происходит изменение цвета ногтей, утолщение и крошение — это может свидетельствовать о микробной инфекции»,
— пояснила врач.
Эксперт предупредила, что такие симптомы могут свидетельствовать о наличии вируса папилломы человека. Он провоцирует развитие подошвенных бородавок.
«Глубокие проявляются болезненными очагами в местах давления обувью, поверхностные чаще всего безболезненные и напоминают омозолелости»,
— заявила доктор.
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