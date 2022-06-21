В чем польза теплой воды натощак

Стакан теплой воды натощак сразу после сна помогает улучшить состояние здоровья, рассказала в своем Телеграм-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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Специалист отметила, что вода должна быть именно теплой — порядка 40 градусов. Температура внутри организма всегда 38 градусов, поэтому вода комнатной температуры является для него уже прохладной.

Холодная вода вызывает спазм пищеварительной мускулатуры. Особенно уязвимы протоки желчного пузыря — им достаточно легкого спазма, чтобы перекрыть желчь на какое-то время.

Меж тем желчь должна циркулировать постоянно. Она участвует в процессе переваривания жиров, способствует выработке гормонов кишечника. Кроме того, желчь обладает мощными антисептическими свойствами, рассказала Зухра Павлова.

По ее словам, пить теплую воду следует не только утром, но и на протяжении всего дня.

«Главное — не переусердствуйте с температурой. Все, что выше 60 градусов, уже опасно с точки зрения онкологии. У народов, предпочитающих очень горячий чай, заметно больше рака пищевода»,